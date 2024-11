crédito: No Ataque Internacional

Ex-campeão do UFC faz campanha por Vini Jr em seleção africana; atacante reage (Francis Ngannou usa camisa da Seleção Camarosa com o nome e o número de Vini Jr. às costas)

O lutador Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC, fez uma ‘campanha’ para Vinicius Júnior se naturalizar e jogar pela Seleção Camaronesa.

Ngannou compartilhou uma foto da camisa da seleção de Camarões com o nome do jogador e o número 7 às costas.

“Eu já tenho minhas camisas do Vinícius Júnior prontas para a seleção de Camarões. Irmão, estamos te esperando em casa impacientemente. Copa do Mundo, aí vamos nós”, compartilhou Ngannou no Instagram.

Nos comentários da publicação de Ngannou, o jogador do Real Madrid reagiu um emoji de fogo e outro com um muque.

Vini Jr pode atuar por Camarões?

A campanha vem após teste de ancestralidade revelar que Vini tem raízes camaronesas. A ideia, organizada pela CBF em parceria com empresa de rastreamento genético, ligou traços do atacante à tribo Tikar, em Camarões.

O sonho de Ngannou, no entanto, não pode ser realizado. Vini Jr teria de ter, no mínimo, avós nascidos no país africano e jamais residiu em Camarões.

Além disso, o astro já defendeu a Seleção Brasileira principal em competições oficiais regidas pela Fifa, como a Copa do Mundo e a Copa América.

