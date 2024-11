Três torcedores são presos por racismo contra jogadores do Barcelona (Yamal e Raphinha sofreram insultos racistas em partida contra o Real Madrid)

A Polícia Nacional da Espanha deteve três pessoas, incluindo um menor de idade, por insultos racistas contra os atacantes do Barcelona, Lamine Yamal e o brasileiro Raphinha.O crime teria sido cometido na vitória do Barça por 4 a 0 no El Clásico, no estádio Santiago Bernabéu, em outubro.

A informação foi divulgada pela própria força policial neste sábado (23/11).

Os detidos teriam supostamente proferido “expressões discriminatórias que menosprezavam a integridade moral de ambos”. Também, teriam feito “gestos imitando” símios em direção aos jogadores do Barça, afirmou o comunicado da instituição policial.

A cena ocorreu após o Barça marcar um dos gols da vitória, durante a celebração dos jogadores. “Nesse momento, vários espectadores realizaram gestos símios, referindo-se a dois dos jogadores, além de proferirem expressões discriminatórias que menosprezavam a integridade moral de ambos.”

Essas condutas foram gravadas pelos dispositivos móveis de outros espectadores e pela própria operadora de televisão com os direitos de transmissão da partida, tornando-se altamente virais.

Investigações

As investigações teve início após denúncias da Liga Profissional de Futebol e dos clubes que disputaram o encontro. A polícia contou com a estreita colaboração dos serviços de segurança do time anfitrião, o Real Madrid.

Após a análise minuciosa das imagens, os investigadores conseguiram localizar a área exata do estádio onde esses indivíduos se encontravam e puderam identificar os autores.

“No meio deste mês, a Polícia Nacional estabeleceu uma operação especial de localização que culminou com a detenção de três homens, um deles menor de idade, como supostos autores de um delito contra a integridade moral, sendo posteriormente colocados à disposição da autoridade judicial”, disse parte do comunicado da Polícia Nacional da Espanha.

‘Lamentável’

O atacante brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid, já denunciou repetidas vezes ofensas racistas de que foi alvo por parte de torcidas espanholas, resultando em ao menos duas condenações. Em outubro, ele lamentou os ataques aos jogadores do Barcelona.

“Lamentável o que aconteceu ontem no Berbabéu com os insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos na nossa sociedade. Todo meu apoio a Lamine [Yamal], Ansu [Fati] e Raphinha. Sei que o [Real] Madrid e a polícia vão fazer as coisas para identificar e punir os responsáveis”, escreveu o jogador no X, antigo Twitter.

A notícia Três torcedores são presos por racismo contra jogadores do Barcelona foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress