crédito: No Ataque Internacional

SBT/Alterosa transmite Racing x Cruzeiro pela final da Copa Sul-Americana (Cruzeiro e Racing decidem título da Copa Sul-Americana neste sábado (23/11))

A TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, transmite neste sábado (23/11) a final da Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Racing se enfrentam a partir das 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Olla Azulgrana, em Assunção, no Paraguai.

Na transmissão, Luiz Alano será o responsável pela narração. Os comentários ficarão por conta de Mauro Beting, enquanto as análises de arbitragem serão feitas por Nadine Basttos. Em solo paraguaio, o repórter de campo Álvaro Loureuro dará todas as informações do jogo.

Campanha das equipes na Sul-Americana

O Cruzeiro liderou o Grupo B da Sul-Americana, que tinha Alianza, da Colômbia; Unión La Calera, do Chile; e Universidad Católica, do Equador.

Depois, a Raposa eliminou o Boca Juniors, da Argentina, nas oitavas; o Libertad, do Paraguai, nas quartas; e o Lanús, da Argentina, na semifinal.

Já o Racing ficou em primeiro lugar no Grupo H, integrado por RB Bragantino; Coquimbo Unido, do Chile; e Sportivo Luqueño, do Paraguai.

Na sequência os argentinos passaram por Huachipato, do Chile, nas oitavas; Athletico Paranaense, nas quartas; e Corinthians, na semifinal.

Racing x Cruzeiro: prováveis escalações

Provável escalação do Racing: Gabriel Arias; Gastón Mastirena, Marco Di Cesar, Agustín García Basso e Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Gabriel Arias; Gastón Mastirena, Marco Di Cesar, Agustín García Basso e Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas e Adrián Martínez. Gustavo Costas. Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Lucas Silva) e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Racing x Cruzeiro: retrospecto em finais

A final deste sábado será a terceira entre Racing e Cruzeiro. O retrospecto mostra um título para cada lado: os argentinos venceram a Supercopa Libertadores em 1988, enquanto os brasileiros ganharam a mesma competição em 1992.

Na Sul-Americana 2024, o Racing liderou o Grupo H, com 15 pontos, à frente de Bragantino, Coquimbo Unido (Chile) e Sportivo Luqueño (Paraguai). No mata-mata, superou Huachipato (Chile), Athletico-PR e Corinthians.

Por sua vez, o Cruzeiro somou 12 pontos na chave B, que contava com Universidad Católica (Equador), Alianza FC (Colômbia) e Unión La Calera (Chile). Nas fases eliminatórias, passou por Boca Juniors, Libertad (Paraguai) e Lanús.

O campeão da Copa Sul-Americana terá vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025 e disputará também a Recopa continental.

A notícia SBT/Alterosa transmite Racing x Cruzeiro pela final da Copa Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque