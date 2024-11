Diniz analisa possível novidade na escalação do Cruzeiro contra o Racing

Walace ou Lucas Silva? O Cruzeiro chega à final da Sul-Americana contra o Racing com apenas um grande mistério sobre a escalação. Nesta sexta-feira (22/11), véspera da decisão no Paraguai, o técnico Fernando Diniz analisou as opções, mas manteve a dúvida no ar.

O comandante celeste elogiou a dupla de volantes, que disputa uma vaga no meio-campo ao lado de Lucas Romero. “São jogadores que têm características diferentes, mas que têm personalidades parecidas no sentido de serem jogador tarimbado, jogador grande, jogador que tem coragem para jogar”, pontuou o técnico, em entrevista coletiva em Assunção.

“Tanto um, quanto o outro estão extremamente conectados com aquilo que a gente está fazendo. Então, estou muito tranquilo. A gente não vai jogar só com 11, a gente vai jogar com muito mais que 11. Tenho certeza que os dois vão estar empenhados em fazer o melhor pelo Cruzeiro”, completou.

Romero opina

Capitão do Cruzeiro, o volante Lucas Romero também falou sobre a disputa. O argentino, contudo, repetiu a estratégia de Diniz e não abriu o jogo sobre quem será titular no Paraguai.

“Todo mundo quer o mesmo, quer vencer. Nosso time tem isso na cabeça, todo mundo junto. E isso é importante. Então, não importa o nome que vai entrar no jogo, o que importa é a vontade de vencer. Eu, como jogador do Cruzeiro, vou defender e vou me adaptar para dar o melhor de mim e para que o meu companheiro também dê o melhor de si”, disse.

Walace x Lucas Silva

Por causa das mudanças feitas nos últimos jogos, há um cenário de incerteza no meio-campo. Os volantes Walace e Lucas Silva disputam a última vaga disponível nos 11 iniciais de Diniz.

Walace atuou com constância até a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em 6 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 20 virou incerteza depois que ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na 33ª rodada, três dias depois. Walace se ausentou do confronto por recomendação do departamento médico, que temia uma lesão por sobrecarga.

Lucas Silva substituiu o companheiro diante do Tigre e ganhou elogios pela boa atuação. Na sequência, o meio-campista emendou mais um jogo como titular. Ele atuou ao lado dos titulares contra Criciúma e junto aos reservas na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, nessa quarta-feira, pela 34ª rodada.

Devido à disputa da final da Sul-Americana, Diniz usou uma escalação alternativa no duelo com o Timão. Walace entrou no segundo tempo, assim como os outros volantes costumeiramente titulares (Lucas Romero e Matheus Henrique).

Provável escalação do Cruzeiro

Se Diniz seguir com a formação habitual, a Raposa irá a campo com Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace (Lucas Silva), Lucas Romero e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Final da Sul-Americana

Racing e Cruzeiro disputam o título da Sul-Americana neste sábado, a partir das 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla), em Assunção, no Paraguai.

