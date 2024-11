Novidades? Veja como foi último treino do Cruzeiro antes da final da Sul-Americana (Jogadores do Cruzeiro participam de último treino antes da final da Copa Sul-Americana)

A imprensa teve acesso a 15 minutos do último treino do Cruzeiro antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Racing. Nesta sexta-feira (22/11), os jogadores realizaram uma série de atividades no Estádio Feliciano Cáceres, em Luque, na Região Metropolitana de Assunção, capital do Paraguai.

Durante esse período, o Cruzeiro colocou todos os jogadores disponíveis em campo. A equipe celeste viajou com elenco completo para a decisão. Só não participou da atividade o centroavante Juan Dinenno, que se recupera de lesão ligamentar no joelho direito.

Não houve nenhuma novidade ao longo do treino recreativo. Os atletas de linha fizeram trabalhos simples com a bola, como trocas de passes, brincadeiras como o famoso ‘bobinho’.

Já os goleiros treinaram saída de bola e pequenos cruzamentos. Todos os quatro nomes da posição estão na viagem: Cássio, Anderson, Léo Aragão e Gabriel Grando.

Racing x Cruzeiro

Racing e Cruzeiro disputam o título da Sul-Americana no sábado (23/11), a partir das 17h, no Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla), em Assunção.

Esta será a terceira final entre argentinos e brasileiros. Em 1988, o Racing bateu o Cruzeiro na decisão da Supercopa Libertadores. Quatro anos depois, a Raposa venceu a revanche que os clubes tiveram no mesmo torneio.

