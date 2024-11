Ex-jogador da base de Santos e Atlético lidera clube europeu em briga pelo acesso (Alex Fernandes, meia do FC Baltika)

O meia-atacante Alex Fernandes, destaque do FK Baltika, tem sido peça fundamental na campanha que colocou o clube na liderança da segunda divisão do futebol russo. Com seis gols e duas assistências na temporada 2024/2025, divididos entre a FN League e a Copa da Rússia, o camisa 10 brasileiro é um dos principais nomes do elenco que busca retornar à elite do país.

Com passagem pela base de Santos, Atlético e Portuguesa Santista, Alex vem ajudando o Baltika a se consolidar como candidato ao título da FN League. Internacionalmente, o brasileiro também defendeu o Cherno More, da Bulgária, onde jogou por duas temporadas. Ao todo, em sua carreira profissional, são 85 jogos, todos na Europa, com 20 gols e 11 assistências.

Sobre a liderança alcançada pela equipe azul e branca, Alex enfatizou a importância de manter o foco: “Estamos fazendo uma campanha de ascensão. Nosso objetivo principal é o acesso à Russian Premier League, que é o nosso lugar, e o título seria uma premiação ainda mais especial. Agora que assumimos a liderança, o objetivo é não sair mais do topo”.

Campanha do FK Baltika

O FK Baltika lidera a segunda divisão da Rússia, com 39 pontos em 19 rodadas (11 vitórias, seis empates e duas derrotas). Os dois primeiros sobem à liga principal ao término da competição. O próximo desafio é o Rodina Moscou, pela 20ª rodada. A bola rola neste sábado, às 13h (Brasília).

Fundado em 1954, o Baltika esteve na Premier League da Rússia em 2023/24 depois de alcançar a segunda posição na divisão de acesso da temporada anterior. Contudo, a campanha na elite não foi boa: penúltima posição, com apenas 26 pontos.

Já na Copa da Rússia, a equipe esteve perto de fazer história diante do poderoso Zenit. Foi justamente Alex Fernandes o autor do gol do Baltika na decisão. Porém, o adversário ficou com o título ao ganhar de virada por 2 a 1, gols do brasileiro Nino e o do cazaque Nuraly Alip.

A notícia Ex-jogador da base de Santos e Atlético lidera clube europeu em briga pelo acesso foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque