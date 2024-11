Jaeci crava resultado de Racing x Cruzeiro, mas alerta: ‘Tudo pode acontecer’ (Jaeci Carvalho analisou a final entre Racing e Cruzeiro pela Copa Sul-Americana de 2024)

O colunista Jaeci Carvalho, do Jornal Estado de Minas, está em Assunção, no Paraguai, para acompanhar in loco os bastidores da final entre Racing e Cruzeiro pela Copa Sul-Americana, no próximo sábado (23/11), a partir de 17h (horário de Brasília).

Ao comentar sobre a partida, que será disputada no Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla), Jaeci cravou o resultado e ainda fez uma previsão sobre qual jogador marcará o gol do título.

“Do outro lado tem um grande adversário, ganhar ou não, é outra história. Mas estou com muita fé no Cruzeiro. Acho que vai ser 1 a 0 com gol do Kaio Jorge, e o Cruzeiro voltará para Belo Horizonte com a taça inédita, com milhões de dólares da competição e vaga na Libertadores em 2025”, vaticinou o jornalista.

Jaeci faz alerta ao Cruzeiro

Apesar da confiança na vitória do time celeste, Jaeci Carvalho fez um alerta para o Cruzeiro ao analisar a final em jogo único.

“Quando a decisão é em um jogo só, tudo pode acontecer. Uma expulsão muda a cara do jogo. É complicado. Então o Cruzeiro tem que estar confiante”, salientou.

“Um jogo difícil, eu já disse que o Racing é a melhor equipe da competição, mas do outro lado vai enfrentar um clube gigante, uma camisa pesada, acostumada a ganhar taças principalmente em cima dos argentinos. Será um jogo muito difícil”, completou.

Cruzeiro além da expectativa

Para Jaeci Carvalho, o torcedor do Cruzeiro precisa lembrar que a equipe teve um desempenho “além da expectativa” para a temporada. Dessa forma, ele exaltou o trabalho da gestão do empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho, que chegou a um acordo com o ex-jogador Ronaldo Nazário para a compra da SAF no fim de abril.

“O Cruzeiro está além da expectativa criada no início do ano porque quando o Ronaldo era dono, e aqui não vai nenhuma crítica ao Ronaldo, a expectativa era a de brigar para não cair. O Pedro Lourenço comprou os 70% do Ronaldo, já tinha 20%, e em pouco mais de seis meses coloca o Cruzeiro em uma final”, ressaltou.

O jornalista ainda destacou que Pedrinho fará um grande investimento para 2025. “O Pedro Lourenço vai formar um time gigante, mais forte ainda, para ganhar a Libertadores no ano que vem”, destacou.

A notícia Jaeci crava resultado de Racing x Cruzeiro, mas alerta: ‘Tudo pode acontecer’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque