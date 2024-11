crédito: No Ataque Internacional

Bósnia x Holanda: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Partida será na Bósnia)

Bósnia e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (19/11), às 16h45 (de Brasília), no Stadion Bilino Polje, na Bósnia, pela sexta rodada do Grupo 3 (Liga A), da Nations League. Veja a seguir mais detalhes sobre a partida.

A Bósnia está na última posição na chave, com um ponto. Na última rodada (16/11), a equipe foi goleada, como visitante, pela Alemanha por 7 a 0.

Já a Holanda está na segunda colocação, com oito pontos. A seleção venceu a Hungria por 4 a 0, em casa, no jogo mais recente que disputou no torneio (16/11).

Bósnia x Holanda: onde assistir

A partida entre Bósnia e Holanda será transmitida pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Bósnia x Holanda: escalações

Bósnia: Vasilj, Barisic, Bicakcic, Omerovic e Muharemovic; Burnic, Gigovic, Tahirovic e Sunjic; Kulenovic e Demirovic. Técnico : Sergej Barbarez.



Bósnia x Holanda: arbitragem

Árbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaijão)

