França bate Itália e garante liderança do grupo na Liga das Nações (Jogadores da França comemoraram a vitória sobre a Itália na Liga das Nações)

A França levou a melhor sobre a Itália no clássico disputado neste domingo, no Estádio San Siro, em Milão. A equipe francesa venceu por 3 a 1 e, assim, garantiu a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações.

O primeiro lugar da chave foi decidido nos detalhes. A vitória, por 3 a 1, deixava as seleções empatadas no critério de desempate: confronto direto. Os franceses, porém, tinham melhor saldo de gols, o que os alçou ao topo do grupo.

Mesmo atuando fora de casa, a França saiu em vantagem logo aos dois minutos do primeiro tempo, com Rabiot. Aos 32, o goleiro Vicario acabou marcando contra e ampliou a vantagem dos visitantes.

A Itália descontou pouco depois, aos 34, através de Cambiasso. No entanto, aos 20 minutos da etapa final, Rabiot fez o terceiro da França, gol este que assegurou a liderança da chave para a seleção francesa.

Ambos os times entraram em campo já classificados para as quartas de final da Liga das Nações. O confronto, assim, só foi responsável por definir o primeiro e segundo colocados do Grupo 2.

Os embates da próxima fase da competição serão definidos através de sorteio, previsto para o mês de novembro. Já a fase de quartas de final deve ser disputada entre 20 e 25 de março de 2025.

