Itália x França: onde assistir, horário e escalações pela Liga das Nações (Michael Olise cabeceia durante jogo da França na Liga das Nações)

Jogaço na Liga das Nações! Neste domingo (17/11), Itália e França se enfrentam pela sexta – e última – rodada do Grupo 2. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão.

A partida reúne líder e vice-líder da chave – ambos, aliás, já estão classificados para as quartas de final da Liga das Nações.

A Itália inicia a rodada na primeira colocação, com 13 pontos. Com isso, depende apenas de um empate para assegurar a liderança sem depender do saldo de gols.

Com 10 pontos, a França aparece na segunda posição. Para liderar, os franceses precisam vencer e superar os adversários no saldo de gols.

Atualmente, a Itália tem saldo sete, enquanto a França tem quatro. Assim, os franceses dependem de um triunfo por pelo menos dois gols de vantagem pela primeira posição.

Itália x França pela Liga das Nações: onde assistir ao vivo?

O jogo entre Itália e França pela Liga das Nações terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Itália x França: prováveis escalações

Provável escalação da Itália : Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Alessandro Bastoni; Andrea Cambiaso, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Dimarco; Nicolo Barella; Moise Kean. Técnico : Luciano Spalletti.

: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Alessandro Bastoni; Andrea Cambiaso, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Dimarco; Nicolo Barella; Moise Kean. : Luciano Spalletti. Provável escalação da França: Maignan; Koundé, Konaté, William Saliba, Theo Hernández; Kanté, Rabiot; Olise, Zaire-Emery, Barcola; Marcus Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

