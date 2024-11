Dinamarca x Espanha: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (No encontro do primeiro turno, Espanha ganhou por 1 a 0 )

Dinamarca e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (15/11), às 16h45 (de Brasília), no Parken Stadium, pela quinta rodada do Grupo A4 da Uefa Nations League. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

No encontro do primeiro turno, os espanhóis venceram por 1 a 0. A Espanha lidera o grupo, com 10 pontos. Já a Dinamarca está na segunda colocação, com 7 pontos.

Dinamarca x Espanha: onde assistir

A partida entre Dinamarca e Espanha será transmitida na ESPN (tv fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Dinamarca x Espanha: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel, Dorgu, Nelsson, Vestergaard, Kristiansen, Bah, Hojbjerg, Eriksen, Gronbaek, Holjund, Isaksen. Técnico: Kasper Hjulmand.

Espanha: Raya; Porro, Vivian, Laporte e Cucurella; Zubimendi e Fabián Ruiz; Oyarzabal, Merino e Baena; Samu Omorodion. Técnico: Luis de La Fuente.

