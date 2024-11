crédito: No Ataque Internacional

Escalação da Seleção Brasileira: Dorival define time para jogo com Venezuela

A Seleção Brasileira está escalada para o duelo da 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta Venezuela no início da noite desta quinta-feira (14/11), às 18h, no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela.

A grande novidade da escalação é Vinícius Júnior. O craque do Real Madrid estava lesionado nos últimos jogos do Brasil e ficou fora da convocação de Dorival Júnior, mas agora retorna ao campo de jogo com a amarelinha.

Por outro lado, Rodrygo está machucado e não integra a Seleção nos jogos de novembro. Essa é a única mudança de Dorival em relação ao time que venceu o Peru por 4 a 0, em 15 de outubro, no último jogo do Brasil.

Outra novidade fica por conta de Raphinha, que tem um início de temporada brilhante pelo Barcelona. Com as lesões de Rodrygo e Neymar, ele vestirá a camisa 10 do Brasil pela primeira vez.

Desta forma, a Seleção Brasileira de Dorival Júnior foi escalada com Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinicius Jr. e Igor Jesus

Retrospecto de Venezuela x Brasil

Geral: 29 jogos, 24 vitórias do Brasil, 4 empates, 1 vitória da Venezuela.

Classificação das Eliminatórias

Quarto nas Eliminatórias, com 16 pontos, o Brasil pode chegar à segunda colocação, com 19, em caso de vitória sobre a Venezuela. Contudo, para isso, a Colombia precisa perder para o Uruguai, em Montevidéu, e a Seleção precisa descontar vantagem no saldo de gols da Celeste.

Argentina – 22 pontos Colômbia – 19 pontos Uruguai – 16 pontos Brasil – 16 póntos Equador – 13 pontos Paraguai – 13 pontos Bolívia – 12 pontos Venzuela – 11 pontos Peru – 6 pontos Chile – 5 pontos

