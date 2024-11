Ex-astro do Real Madrid se ofereceu para voltar ao clube, diz programa de TV (Jogador está livre no mercado)

O zagueiro espanhol Sérgio Ramos, de 38 anos, se ofereceu, recentemente, para voltar ao Real Madrid, clube em que foi milticampeão.

O elenco merengue tem alguns defensores titulares lesionado. É o caso do lateral-direito Dani Carvajal, os zagueiros Alaba e Éder Militão e o volante Tchouaméni.

Com isso, segundo o programa El Chiringuito, Ramos teria tentado retornar ao Real Madrid, time que defendeu por 16 temporadas.

Porém, a proposta do ex-capitão do time, que está livre no mercado desde julho deste ano quando saiu do Sevilla, foi recusado por Florentino Pérez, presidente do clube.

Nos últimos meses, o zagueiro foi especulado em diferentes equipes. O nome do futebolista foi associado pela imprensa internacional ao Corinthians, Vasco, Boca Juniors, entre outros.

Sergio Ramos no Real Madrid

O jogador foi contratado pelo Real Madrid em 2005. O jogador deixou o time apenas em 2021, quando se transferiu para o PSG.

Com a camisa merengue, o espanhol foi multicampeão e se tornou uma das principais lideranças do elenco. Nesse cenário, acumulou convocações para Seleção da Espanha.

Principais títulos

4x Liga dos Campeões (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018)

5x Mundial de clubes (2015, 2017, 2018 e 2019)

3x Uefa-Supercup (2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018)

5x Campeonato Espanhol (2006/2007, 2007/2008, 2011/2012, 2016/2017 e 2019/2020)

2x Taça da Espanha (2010/2011 e 2013/2014)

4x Supertaça da Espanha (2008/2009, 2012/2013, 2017/2018 e 2019/2020)

