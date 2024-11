Paraguai x Argentina: onde assistir, horários e escalações pelas Eliminatórias da Copa (Partida será em Assunção )

Paraguai e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (14/11), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja a seguir mais informações sobre o duelo.

A Argentina está na primeira posição no torneio, com 22 pontos. No último confronto da equipe na competição, a Albiceleste venceu a Bolívia por 6 a 0 em 15 de outubro, no Estadio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

Já o Paraguai está na sexta colocação, com 13 pontos. Na última rodada, o time superou a Venezuela por 2 a 1 em 15 de outubro, no Estadio Defensores del Chaco.

Paraguai x Argentina: onde assistir

A partida entre Paraguai e Argentina será transmitida com exclusividade pelo SporTV.

Paraguai x Argentina: escalação

Paraguai : Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas (Mathias Villasanti), Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso e Ramón Sosa; Isidro Pitta (Antonio Sanabria). Técnico : Gustavo Alfaro.

: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas (Mathias Villasanti), Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso e Ramón Sosa; Isidro Pitta (Antonio Sanabria). : Gustavo Alfaro. Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Paraguai x Argentina: arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

