Jornal espanhol destaca ‘reconstrução’ de Vitor Roque (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

O atacante brasileiro Vitor Roque, de 19 anos, foi elogiado pelo jornal espanhol Diario As após marcar na partida entre Betis e Celta de Vigo nesse domingo (10/11).

As equipes empataram por 2 a 2 no Estádio Benito Villamarin, em Sevilha, pela 13ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

O tento anotado por Vitor Roque, jogador do Barcelona emprestado ao Betis até o fim da temporada, foi o sexto do atacante pelo Betis em 15 partidas disputadas pela equipe.

“Sua pegada começa a aparecer enquanto seu técnico, Manuel Pellegrini, entrega a ele um papel de protagonismo absoluto em seu esquema de jogo. O brasileiro é seu nove de referência. É a reconstrução de Vitor Roque. Uma nova versão do atacante que pretende deixar para trás o que viveu no Barcelona há um ano”, destaca a matéria do Diario As.

“O Betis confiou nas virtudes de Vitor Roque quando o convenceu a ir para Heliópolis. O jogador aceitou o desafio e agora Pellegrini o mima para obter todo brilho possível”, adiciona.

“Diante do Celta, Vitor Roque gerou perigo quando sua equipe conseguiu ser eficaz na sua pressão alta. Aí, resulta uma arma diferencial pelo estilo de jogo do conjunto de Pellegrini. (Vitor) Marcou na melhor ocasião que teve. Assim, por ser a referência da equipe, o brasileiro tem vantagem sobre Bakambu o Chimy Ávila. A volta de Giovani Lo Celso também será um ingrediente a mais para que o jogador encontre um cenário mais propício entre os espaços. Ele quer elevar o seu rendimento e Pellegrini é seu maior aliado”, finaliza.

Elogio de Pellegrini

Após a partida, o treinador do Betis elogiou o atacante brasileiro.

“É um jogador que entrega muito dentro de campo. Está constantemente exigindo os defensores, atacando o espaço, chegando na área e finalizando. Não se deve esquecer que é um jogador de 19 anos, que tem que melhorar muito sua precisão na finalização e nas pausas para poder escolher o melhor momento para a definição. Mas é uma sensação de perigo constante e estou certo de que a medida que continue jogando e evoluindo, vai ser um grande jogador”, disse em coletiva.

Saída do Barcelona

O Barcelona comprou o atacante do Athletico-PR por 40 milhões de euros fixos (213,4 milhões na época), com valores adicionais que podem chegar até 74 milhões de euros (R$ 495 milhões).

Porém, o jogador teve poucos minutos na equipe. Foram 16 partidas pelo time catalão, com dois gols marcados.

