Manchester City's Spanish midfielder Rodri kisses the trophy as he receives the Ballon d'Or award during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Rodri diz em qual posição colocaria Vini Jr na Bola de Ouro e crava: ‘Fui o mais regular’ (Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro em 2024)

A polêmica da Bola de Ouro 2024 voltou à tona graças a uma declaração do volante Rodri, ganhador do prêmio. O jogador do Manchester City declarou que colocaria o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, em terceiro lugar na disputa caso participasse da votação.

Em entrevista à Rádio Cope, o atleta montou seu pódio hipotético após ter sido questionado em quem votaria se estivesse entre os jornalistas que participam de tal escolha. O espanhol se colocou em primeiro, deixando Vini Jr. em terceiro lugar. “Talvez colocaria Carvajal em segundo, e depois Vinícius”, disse Rodri.

A Bola de Ouro 2024 gerou controvérsias no mundo do futebol. Muitos entendiam que o grande favorito era Vini Jr., que inclusive vinha sendo destacado pela imprensa internacional como o vencedor do prêmio. Contudo, no dia da gala, o Real Madrid ficou sabendo que Rodri seria o ganhador e cancelou a presença de seus atletas, incluindo a do brasileiro.

A diferença entre Vini e Rodri foi pouca, de apenas 41 pontos. O volante, por sua vez, acredita que o que foi decisivo em sua vitória sobre o brasileiro foi a regularidade ao longo da temporada.

“Acredito que ganhei pela regularidade. Creio que isso é o mais difícil no futebol. No meu ponto de vista, não é sobre medalhas. Acredito que o jogador mais regular dessa temporada fui eu. Talvez não tenha tido os picos mais altos. Talvez, na temporada passada, tenha tido momentos mais importantes, mas com relação à regularidade, creio que é isso. Mas quem sou eu para debater se eu merecia, não?”, explicou.

Boicote do Real Madrid

Depois que a diretoria do Real Madrid soube da vitória de Rodri horas antes do prêmio, ninguém do clube compareceu ao evento. O espanhol, contudo, deixou claro que a ausência da comitiva do clube merengue não o incomodou.

“Não, não doeu nada. Por que doeria? Uma vez que ganhei, é o meu momento, é um momento para que eu desfrute com a minha família. A última coisa que estou pensando é nas pessoas que não vieram ou que não quiseram participar dessa premiação. Creio que para o espetáculo, para o troféu em si, é melhor que estejam os melhores jogadores do mundo, pelo glamour. Quando cheguei, estava cheio de crianças, cheio de gente que queria ver seus ídolos. Por esse motivo, creio que teria sido genial (que tivessem vindo)”, apontou.

Gritos por Vini jr

Rodri também revelou sobre o que sentiu momentos antes do anúncio do vencedor do prêmio. Antes de George Weah anunciar o ganhador, algumas pessoas começaram a gritar o nome de Vinícius Júnior no Théâtre du Châtelet, em Paris.

“Não sei, me senti um pouco incrédulo, porque como todos, eu estava ali esperando anunciarem o vencedor e de repente metade da sala gritou ‘Vinícius, Vinícius’. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo (risos). Mas tenho que dizer que também senti muito respeito do público. Foi o único momento. Logo me aplaudiram e se colocaram em pé”, destacou.

Por fim, o volante ainda foi perguntando se acreditava que a temporada ganhadora da Bola de Ouro foi superior à última. Ele ficou em dúvida, mas no fim das contas concluiu que sim.

“Não sei. O que posso te dizer é que jamais pensei que poderia repetir uma temporada como a temporada passada, porque é preciso dar muitas coisas, são precisos muitos momentos. Tem que ganhar com a sua equipe, aparecer em momentos importantes, ser decisivo. Eu olhava essa última temporada e pensava: ‘caramba, se não ganhei a Bola de Ouro no ano passado, vai ser muito complicado, porque repetir isso…’. Não sei se repeti, mas na minha opinião alcancei um nível muito parecido, senão melhor. Assim, pela regularidade, acho que tive um ano melhor”, finalizou.

Rodri se recupera de uma grave lesão no ligamento do joelho direito e não tem prazo para retornar aos gramados. Sem ele, o Manchester City tem sofrido na temporada e acumula quatro derrotas seguidas em todas as competições.

