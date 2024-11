Youtuber disputa torneio profissional de futebol como titular (Influenciador ficou apenas dois minutos em campo)

O youtuber argentino Ivan Buhajeruk, conhecido como Spreen, disputou uma partida profissional de futebol nesta segunda-feira (11/11) pela Liga Profesional.

O influenciador, de 24 anos, representou o Deportivo Riestra no confronto do time contra o Vélez Sárfield, no Estadio Guillermo Laza, em Buenos Aires, pela 22ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

Ele participou da contração com os jogadores e começou a partida como titular. Porém, o camisa 47 saiu ainda aos dois minutos de jogo para a entrada do atacante Gustavo Fernandez.

A participação de Spreen na partida faz parte de uma ação de marketing entre o youtuber e time argentino. Ivan conta com mais de 28 milhões de seguidores em diferentes redes sociais.

“Fui treinar. Minhas pernas estão doendo. Não somente fui treinar. A noite ainda fui jogar um futebol de cinco. Não só treinei com o elenco do Riestra como tive que fazer todos os exames físicos. Foram exames de jogador profissional. Tipo, para estressar o coração, para saberem se você não tem uma arritmia ou coisas raras. Para ver se você pode jogar profissionalmente”, disse em uma live na Twitch.

Deportivo Riestra

O Deportivo Riestra é um clube da cidade de Buenos Aires fundado em 1931. O time disputa a primeira divisão do Campeonato Argentino e está 11ª posição, com 30 pontos.

