crédito: No Ataque Internacional

Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela La Liga (Jogadores do Barcelona comemoram gol em vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid, no Bernabéu)

Real Sociedad e Barcelona se enfrentam neste domingo (10/11), às 17h (de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha pela 13ª rodada de La Liga. Veja a seguir mais detalhes sobre o jogo.

A Real Sociedad está na 11ª posição no torneio, com 15 pontos. Já o Barcelona é o líder da competição, com 33 pontos.

Real Sociedad x Barcelona: onde assistir

A partida entre Real Sociedad e Barcelona será transmitida com exclusividade pela Disney+ (streaming).

Real Sociedad x Barcelona: escalações

Real Sociedad : Remiro; Aramburu, Zubeldía, J. Pacheco e López; Zubimend, Sucic, Kubo, Méndez e Gomez; Oyarzabal. Técnico : Imanol Alguacil Barrenetxea



: Remiro; Aramburu, Zubeldía, J. Pacheco e López; Zubimend, Sucic, Kubo, Méndez e Gomez; Oyarzabal. : Imanol Alguacil Barrenetxea Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez e Balde; Pedri, Olmo e Casadó; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Sociedad x Barcelona: arbitragem

Árbitro: Cuadra Fernández

A notícia Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque