Militão se pronuncia após grave lesão: ‘Mais uma luta para vencer’ (Éder Militão sofreu lesão grave neste sábado)

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, se pronunciou nas redes sociais após sofrer grave lesão neste sábado (9/11). O jogador agradeceu o apoio dos torcedores e deixou mensagem positiva para a recuperação.

Militão foi titular do Real na vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Durante o jogo, o zagueiro sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele deixou o campo chorando bastante.

“Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio! É só mais uma luta pra vencer e eu já conheço bem o caminho da volta, desistir não faz parte da minha história!”, escreveu o atleta nas redes sociais.

O jogador será desfalque do Brasil nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Canarinho enfrentará a Venezuela na próxima quinta-feira (14/11), às 18h, no Estádio Monumental de Maturín. Depois, no dia 19, terça-feira, às 21h45, encara o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Para a vaga, o técnico Dorival Júnior convocou Léo Ortiz, do Flamengo.

Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio! É só mais uma luta pra vencer e eu já conheço bem o caminho da volta, desistir não faz parte da minha história! pic.twitter.com/y98Qffyn8C — Éder Militão (@edermilitao) November 9, 2024

A notícia Militão se pronuncia após grave lesão: ‘Mais uma luta para vencer’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque