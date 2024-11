crédito: No Ataque Internacional

Neymar desmente que foi roubado por torcedor durante partida: ‘Fake news’ (Atleta desmentiu rumores)

O astro brasileiro Neymar desmentiu, nesta quinta-feira (7/11), rumores de que teria sido roubado na partida do Al-Hilal contra o Esteghlal nessa segunda-feira (4/11), na Arábia Saudita.

Rumores de que uma pessoa na arquibancada do estádio Kingdom Arena, local do jogo, teria tomado um anel que o atleta supostamente usava antes de entrar em campo viralizaram nas redes sociais.

A informação falsa dizia que o item em questão teria sido anunciado em uma loja virtual pelo preço de 14.792,69 euros (cerca de R$ 90,67 mil).

No Instagram, o jogador desmentiu as especulações e apontou que outras informações falsas sobre ele foram divulgadas recentemente.

“Vocês estão ficando malucos. Só esta semana já foram três fake news. Uma página deste tamanho, cheio de seguidores, propagando mentiras fica difícil… Uma pena o Brasil me tratar assim”, comentou em uma publicação na plataforma.

Neymar não teve seu anel roubado do seu dedo na Arábia Saudita, o próprio acabou de desmentir no Instagram. pic.twitter.com/o2xyvDWRVQ — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) November 7, 2024

Lesão de Neymar

O Al Hilal confirmou nessa quarta-feira (6/11) que Neymar sofreu uma lesão muscular. E o prazo de recuperação é de, no mínimo, um mês.

O jogador foi submetido a exames de imagem, que constataram um problema na coxa direita. O clube saudita anunciou que o tratamento vai durar entre quatro e seis semanas ?ou seja, pelo menos um mês de afastamento.

Neymar sentiu a lesão logo no segundo jogo após voltar a atuar desde o rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia. Mas nem chegou a terminar a partida.

