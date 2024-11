Cristiano Ronaldo pode substituir Neymar no Al-Hilal, diz jornal (Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita)

O astro português Cristiano Ronaldo foi apontado como possível substituto de Neymar caso o brasileiro deixe o Al-Hilal em 2025.

De acordo com o programa Action Ma3 Waleed, do canal de televisão MBC Shadid, o clube da Arábia está preocupado com as constantes lesões do camisa 10 da equipe e considera negociar Neymar no próximo ano.

Dessa forma, de acordo com a emissora , o Al-Hilal tem interesse em contratar Cristiano Ronaldo para ser o novo astro da equipe comandada pelo também lusitano Jorge Jesus.

Neymar no Al-Hilal

O meia-atacante brasileiro foi comprado pelo clube saudita em 2023 por 90 milhões de euros (cerca de R$ 483,5 milhões na cotação da época).

Porém, por causa de problemas físicos, o jogador disputou apenas sete partidas pelo time, com um gol e duas assistências.

Nessa quarta-feira (6/11), Al-Hilal anunciou que Neymar sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará em recuperação por, no mínimo, um mês.

Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Já Cristiano Ronaldo assinou com o Al-Nassr em 2022 após ter contrato com o Manchester United rescindido.

No futebol Árabe o jogador acumula 84 jogos, com 74 tentos e 18 passes para gol.

