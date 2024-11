crédito: No Ataque Internacional

Cristiano Ronaldo compra complexo esportivo; veja detalhes (Espaço fica em Portugal )

O atacante Cristiano Ronaldo ampliou seu leque de investimentos em Portugal. O camisa 7 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, comprou um complexo esportivo na região de Alvalade, em Lisboa. De acordo com o jornal português Record, o Lisboa Racket Centre possui áreas voltadas para a prática de tênis, squash e padel.

O negócio teve sua conclusão através de um consórcio envolvendo a CR7, empresa do jogador, e a Lusofinança, em um projeto junto à Federação Portuguesa de Padel (FPP).

Bastante praticado por Cristiano Ronaldo, o padel vive um momento de alta em Portugal, com mais de mil alunos praticantes.

O Lisboa Racket Centre conta com sete quadras de tênis, oito de padel e cinco de squash. Também há ‘infraestruturas de recuperação e fitness’, segundo o Record. O valor do negócio acabou não sendo divulgado.

Investimentos recentes de Cristiano Ronaldo

O acordo se torna mais um investimento feito pelo português este ano. Anteriormente, o camisa 7 já havia lançado o seu canal no YouTube e uma marca própria de relógios de luxo, com itens inspirados em momentos importantes de sua carreira. O negócio é tocado junto com Georgina Rodríguez, sua esposa.

Além disso, Cristiano Ronaldo também adquiriu parte de uma empresa espanhola que fabrica porcelana e cerâmicas, há pouco mais de três meses.

