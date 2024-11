crédito: No Ataque Internacional

Al-Hilal confirma nova lesão de Neymar; saiba qual o tempo mínimo de recuperação (Neymar entrou em campo pelo Al-Hilal nesta segunda-feira (4/11))

O Al Hilal confirmou nesta quarta-feira (6/11) que Neymar sofreu uma lesão muscular. E o prazo de recuperação é de, no mínimo, um mês.

O jogador foi submetido a exames de imagem, que constataram um problema na coxa direita. O clube saudita anunciou que o tratamento vai durar entre quatro e seis semanas ?ou seja, pelo menos um mês de afastamento.

Neymar sentiu a lesão logo no segundo jogo após voltar a atuar desde o rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia. Mas nem chegou a terminar a partida.

Lesões musculares são comuns em jogadores que retornam após período de longo afastamento por problema no joelho. Neymar ficou sem atuar por mais de um ano.

O jogador já tinha ficado fora da convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Em conversa com o técnico Dorival Júnior, ficou definido que o retorno dele à amarelinha se daria em 2025, após recuperar a forma física.

Depois da partida, Neymar chegou a dizer que foi informado pelos médicos que problemas como esse poderiam acontecer.

Como foi o jogo de Neymar

O astro atuou logo atrás do trio de ataque e se movimentou bastante pelo campo. Ele encontrou espaços entre a linha de defesa e o setor de meio de campo do Esteghlal.

Os 28 minutos de Neymar em campo renderam uma ‘caça’ dos adversários ao brasileiro. Ele se desentendeu Niknafs logo em seu segundo lance no jogo, após ser desarmado pelo iraniano, que acertou seu pé esquerdo ? eles seguiram discutindo por mais um tempo. Depois, o camisa 10 recebeu passe de costas para a marcação e tocou de primeira, mas foi levantado por Zamani, que chegou firme por trás.

Neymar deu um chapéu. O camisa 10 surpreendeu Kooshki e encobriu o adversário após receber passe rasteiro. O gol, no entanto, não saiu. Na melhor chance dele, Renan Lodi chegou ao fundo, tocou para trás, mas a bola, que ia na direção do brasileiro, desviou na defesa e saiu.

Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (8/11). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 11h45 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.

A notícia Al-Hilal confirma nova lesão de Neymar; saiba qual o tempo mínimo de recuperação foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress