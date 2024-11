crédito: No Ataque Internacional

Internazionale x Arsenal: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Partida será na Itália )

Internazionale e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (6/11), às 17h (de Brasília), no San Siro, na Itália, pela quarta rodada da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre o jogo.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times conheceram os adversários da primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

A Internazionale está na sétima posição no torneio, com sete pontos. A equipe italiana está invicta na competição, com duas vitórias e um empate.

Já o Arsenal é o nono colocado, com sete pontos. O time inglês também ainda não perdeu no campeonato, com duas vitórias e um empate.

Internazionale x Arsenal: onde assistir

A partida entre Internazionale e Arsenal será transmitida pela TNT na televisão fechada e na Max no streaming.

Internazionale x Arsenal: escalações

Internazionale : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Taremi, Martinez. Técnico : Simone Inzaghi.

: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Taremi, Martinez. : Simone Inzaghi. Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Internazionale x Arsenal: arbitragem

Árbitro : István Kovács (ROM)

: István Kovács (ROM) VAR: Christian Dingert (ALE)

A notícia Internazionale x Arsenal: onde assistir, horário e escalações pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque