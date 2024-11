Viktor Gyökeres: Sporting ‘descobriu’ carrasco do City na segunda divisão da Inglaterra (Gyökeres marcou três gols na vitória do Sporting sobre o City)

Viktor Gyökeres comandou a histórica goleada do Sporting sobre o Manchester City, por 4 a 1, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa. O atacante sueco anotou um hat-trick pelo time português no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, Gyökeres recebeu a bola de Pedro Gonçalves, fez o giro em cima da marcação e bateu rasteiro no canto esquerdo de Ederson. No segundo tempo, aos 3 e 34 minutos, converteu duas cobranças de pênalti.

Os três gols de hoje fizeram o centroavante de 26 anos chegar a 23 em 17 partidas pelo Sporting em 2024/25. Na temporada passada, o grandalhão de 1,89m já havia registrado excelentes números pelos Leões: 43 gols em 50 jogos.

Quanto o Sporting pagou por Gyökeres?

O curioso é que o Sporting “descobriu” Gyökeres na EFL Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Em julho de 2023, o clube de Portugal pagou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) ao Coventry City pelos direitos econômicos do atleta.

O acordo do Sporting com o Coventry previa bônus de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) mediante o atingimento de “objetivos individuais e coletivos” de Viktor. Os ingleses ainda terão direito a no mínimo 10% de mais-valia de uma futura venda.

Isso significa que se os portugueses negociarem Gyökeres por 100 milhões de euros – valor da cláusula rescisória -, o Coventry recebe 8 milhões – 10% dos 80 milhões de lucro do Sporting na operação.

Gyökeres jamais entrou em campo pela Premier League

Embora tenha passado por três clubes do Reino Unido, Gyökeres jamais entrou em campo pela Premier League. Registros do site OGol mostram que ele ficou três vezes como suplente pelo Brighton na edição de 2018/19.

Do banco de reservas, o sueco viu a equipe enfrentar Cardiff City (derrota por 2 a 1, pela 12ª rodada), Everton (vitória por 1 a 0, na 20ª rodada) e Manchester United (derrota por 2 a 1, na 23ª rodada).

Já na EFL Championship, Gyökeres acumulou 41 gols em 124 partidas considerando as três participações (confira abaixo).

2020/21: 30 jogos e 3 gols – Swansea City

2021/22: 45 jogos e 17 gols – Coventry City

2022/23: 49 jogos e 21 gols – Coventry City

Números em Portugal

Os gols de Gyökeres elevaram a competitividade do Sporting, que venceu a Liga Portuguesa de 2023/24 com ampla vantagem sobre os concorrentes. O time leonino somou 90 pontos, contra 80 do Benfica, 72 do Porto e 68 do Braga.

Em 2024/25, o Sporting está com 100% de aproveitamento nas 10 primeiras rodadas (30 pontos). O Porto é o segundo colocado, com 27, seguido por Benfica (22) e Braga (20).

No confronto mais recente pela Liga Portugal, os Leões ganharam do Estrela da Amadora por 5 a 1, com quatro gols de Viktor Gyökeres. O atacante soma 16 tentos no torneio, o dobro do vice-artilheiro, o brasileiro Wenderson Galeno, do Porto.

A notícia Viktor Gyökeres: Sporting ‘descobriu’ carrasco do City na segunda divisão da Inglaterra foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda