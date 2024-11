Itens de vestiário usados por ex-astros do Real Madrid são leiloados; veja valores (Telão 360º no 'novo' Santiago Bernabéu)

Itens de vestiário usados por ex-astros do Real Madrid serão leiloados. Após reformas no estádio Santiago Bernabéu, casa do time merengue, alguns objetos do espaço vão ser comercializados.

Entre os artigos estão armários utilizados por jogadores como Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Sergio Ramos, Luis Figo, entre outros.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, os lances começam em um valor inicial de 10 mil libras (cerca de R$ 75 mil na cotação atual).

As 24 peças estarão disponíveis para propostas entre 12 a 26 de novembro. A empresa inglesa Sothebys, especializada em leilões, é a responsável pela iniciativa.

Reforma no Santiago Bernabéu

As obras de reforma no estádio do Real Madrid começaram em 2019 e foram finalizadas em 2024.

O valor total gasto pelo clube no projeto foi de cerca de 892 milhões de euros (cerca de R$5,61 bilhões na cotação atual).

A notícia Itens de vestiário usados por ex-astros do Real Madrid são leiloados; veja valores foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque