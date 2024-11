De volta após lesão, Neymar deixa campo com dores em jogo do Al-Hilal

De volta após lesão, Neymar deixa campo com dores em jogo do Al-Hilal (Time de Neymar, Al-Hilal venceu por 3 a 0 em jogo da Champions League Asiática)

Após menos de 30 minutos em campo, o atacante brasileiro Neymar Jr teve que ser substituído no jogo entre Al-Hilal e Esteghlal, pela Champions League Asiática. O camisa 10 sentiu dores na perna direita e não conseguiu seguir em campo.

Foi apenas a segunda partida de Neymar no retorno após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele começou o jogo no banco e entrou aos 13 minutos do segundo tempo, mas saiu de campo aos 42′, irritado.

No tempo que esteve em campo, Neymar se desentendeu com adversários e protagonizou divididas fortes. O camisa 10 ainda não conseguiu marcar no retorno aos gramados, mas deu um belo chapéu que repercutiu nas redes sociais.

Neymar Jr sort blessé



pic.twitter.com/vkyU2B2D9m — SPL (@ActuSPL) November 4, 2024

O Al-Hilal venceu o Esteghlal por 3 a 0, com show do atacante sérvio Mitrovi?, que marcou um hat-trick. A equipe lidera a conferência oeste da Champions League Asiática, com 12 pontos em quatro jogos – 100% de aproveitamento.

Mesmo se não for constatada lesão, Neymar só deve voltar a campo em 26 de novembro, contra o Al Sadd, do Catar, pela quinta rodada da Champions League Asiática. O Al-Hilal, no entanto, joga já nesta sexta-feira (8/11), pelo Campeonato Saudita, mas o brasileiro não está inscrito no torneio.

Lesão de Neymar

Neymar ficou mais de um ano sem jogar devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão aconteceu pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias.

No total, o brasileiro disputou apenas 58 minutos desde que retornou de lesão.

A notícia De volta após lesão, Neymar deixa campo com dores em jogo do Al-Hilal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque