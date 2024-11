crédito: No Ataque Internacional

John Textor recebe proposta de R$ 1,7 bilhão para vender clube, diz jornal (Jhon Textor é dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo)

O empresário americano John Textor recebeu uma proposta bilionária para vender porcentagem de seu clube da Premier League.

De acordo com o jornal inglês The Sun, a empresa Sportsbank ofereceu 230 milhões de libras para adquirir os 45% que o investidor de 58 anos detém de participação no Crystal Palace, de Londres, na Inglaterra.

Textor se tornou acionista do clube em 2021, quando arrematou as ações por 87,5 milhões de libras (cerca de R$ 653,15 milhões na cotação atual).

De acordo com o veículo de imprensa, há mais dois potenciais compradores interessados no negócio.

Neste ano, o empresário afirmou que tinha interesse em vender a porcentagem que tem do Palace porque não enxergava potencial na equipe para vencer títulos.

“Eu quero estar envolvido em um clube inglês que ganhe campeonatos, no topo da liga. E isso requer assumir riscos que podem igualmente te levar para o caminho contrário. Não sei se essa estratégia necessariamente é correta para o Palace”, afirmou ao The Athletic em maio.

John Textor no Botafogo

John Textor é dono da empresa Eagle Football Group, sócia de clubes de diferentes partes do mundo.

Além do Crystal Palace, a holding do norte-americano investe nas SAF’s (Sociedade Anônima de Futebol) do Lyon (França), RDW Molenbeek (Bélgica) e Botafogo (Brasil).

O empresário comprou o clube carioca em março de 2022 e possui 90% das ações do alvinegro do Rio de Janeiro.

Atlético e Botafogo disputam o título da Libertadores em 30 de novembro (sábado), no Monumental de Núñez, na Argentina. O time mineiro busca o bicampeonato do torneio. Já a equipe carioca tenta a conquista inédita do torneio.

