Manchester United x Leicester: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Liga (Confronto será em Manchester )

Manchester United e Leicester se enfrentam nesta quarta-feira (30/10), às 16h45 (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Manchester United chega para o duelo após uma derrota por 2 a 1 para o West Ham, fora de casa, no domingo (27/10) pela Premier League. Já o Leicester perdeu por 3 a 1 para o Nottingham Forest, como mandante, no sábado (26/10) no mesmo torneio.

A vaga será decidida nas penalidades em caso de empate no jogo desta quarta-feira.

Manchester United x Leicester: onde assistir

A partida entre Manchester United e Leicester será transmitida na televisão fechada na ESPN e no streaming pelo canal Disney+.

Manchester United x Leicester: prováveis escalações

Manchester United : Onana, Dalot, De Ligt, Lisandro Martínez e Mazraoui; Ugarte, Eriksen, Bruno Fernandes, Garnacho e Rashford; Hojlund. Técnico : Ruud van Nistelrooy (interino)



: Onana, Dalot, De Ligt, Lisandro Martínez e Mazraoui; Ugarte, Eriksen, Bruno Fernandes, Garnacho e Rashford; Hojlund. : Ruud van Nistelrooy (interino) Leicester: Hermansen, Justin, Okoli, Faes e Ricardo Pereira; Winks, Ndidi, Mavididi, Bounanotte e Fatawu; Vardy. Técnico: Steve Cooper.

Manchester United x Leicester: arbitragem

Árbitro: Andy Madley (ING)

