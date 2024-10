Ex-Atlético, Nacho Fernández fica fora até do banco do River; entenda

O River Plate entrará em campo no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2024 com uma grande baixa. O meio-campista Nacho Fernández ficou fora até do banco de reservas e não enfrentará o Atlético, clube que defendeu e conquistou cinco taças entre 2021 e 2022.

Para o duelo desta noite de terça-feira (29/10), às 21h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o técnico Marcelo Gallardo escalou o River Plate com Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter e Maximiliano Meza; Pablo Solari, Facundo Colidio e Miguel Borja.

O treinador do River fez quatro mudanças em relação ao time que iniciou o jogo de ida. Entram Marcos Acuña, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza e Pablo Solari nas vagas de Leandro González Pírez, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca e Nacho Fernández, que nem sequer ficou no banco de reservas.

Titular em 22 de outubro, na derrota para o Atlético por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, Nacho Fernández sentiu um desconforto físico e não foi relacionado por Marcelo Gallardo. O meio-campista fez 109 jogos pelo Galo, marcou 19 gols e foi campeão do Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e duas edições do Mineiro (2021 e 2022).

Devido ao resultado no jogo de ida, o time argentino precisa de vencer por três gols de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. Para se classificar sem ir à marca da cal, o River deve vencer o Atlético por, no mínimo, quatro gols de vantagem.

Atlético escalado

O Atlético também está escalado para a decisão. O técnico Gabriel Milito, por sua vez, optou por manter o time do jogo de ida e mandará a campo Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Hulk, Paulinho e Deyverson.

