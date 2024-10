crédito: No Ataque Internacional

Lanús ganha ‘presente’ da AFA antes de duelo com Cruzeiro pela Sul-Americana

A Associação Argentina de Futebol reconheceu um título de 1955 do Lanús, que passou a ter cinco conquistas nacionais oficiais. Essa novidade foi anunciada nas redes sociais e no site do clube nessa segunda-feira (28/10).

Naquele ano, o Lanús venceu a Copa Campeonato Juan Domingo Perón, um torneio de edição única organizado pelo governo da Província de Buenos Aires em conjunto com a AFA.

A notícia foi bastante comemorada pelos perfis oficiais do Lanús. O Granate conquistou o troféu ao passar por adversários como Racing, Estudiantes e Tigre.

Lanús x Cruzeiro

Além de cinco títulos nacionais, o Lanús já venceu duas taças continentais. Em 1996, ganhou a Copa Conmebol, e em 2013, a Copa Sul-Americana.

O bicampeonato da Sula é o sonho do Lanús em 2024. O Granate está na semifinal do torneio da Comeol e enfrentará o Cruzeiro.

No duelo de ida da série, empate por 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. A volta será nesta quarta-feira, a partir das 19h, no estádio Ciudad de Lanús (La Fortaleza), na Grande Buenos Aires, na Argentina.



