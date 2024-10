crédito: No Ataque Internacional

Fenerbahçe x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa (Jogo será na Turquia )

Fenerbahçe e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (24/10), às 16h (de Brasília), no Estádio Sukru Saracoglu, em Istambul, pela terceira rodada da Liga Europa. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Fenerbahçe está na 14ª colocação, com quatro pontos. Na estreia, superou o Union Saint-Gilloise por 2 a 1, em 26 de setembro, como mandante, e empatou por 2 a 2 com o Samsunspor, fora de casa.

Já o Manchester United está na 21ª posição, com dois pontos. Na primeira rodada, a equipe empatou com o Twente por 1 a 1, em 25 de setembro, em casa, e por 3 a 3 com o Porto, como visitante, em 3 de outubro.

Fenerbahçe x Manchester United: onde assistir

A partida entre Fenerbahçe e Manchester United será transmitida na CazeTV (YouTube) e no Amazon Prime Video (streaming)

Fenerbahçe x Manchester United: prováveis escalações

Fenerbahçe : Livakovic; Djiku, Söyüncü, Rodrigo Becão e Muldur; Amrabat e Fred; Tadic, Szymanski e Saint-Maximin; En-Nesry. Técnico : José Mourinho.



: Livakovic; Djiku, Söyüncü, Rodrigo Becão e Muldur; Amrabat e Fred; Tadic, Szymanski e Saint-Maximin; En-Nesry. : José Mourinho. Manchester United: André Onana; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez e Diogo Dalot; Christian Eriksen, Casemiro e Manuel Ugarte; Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Fenerbahçe x Manchester United: arbitragem

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

A notícia Fenerbahçe x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.