Raphinha marca três, e Barcelona goleia Bayern de Munique pela Champions League (Raphinha tem nove gols em 13 jogos nesta temporada )

O Barcelona goleou o Bayern de Munique por 4 a 1, nesta terça-feira (23/10), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, pela terceira rodada da Champions League. Os gols do time mandante foram marcados pelo brasileiro Raphinha, três vezes, e pelo polonês Robert Lewandowski. Harry Kane foi quem anotou para os visitantes.

Agora, o clube catalão ocupa a 10ª posição, com seis pontos conquistados. Enquanto a equipe bávara está em 23º, com apenas três tentos.

As equipes voltam a se concentrar nas competições nacionais. O Barcelona enfrenta o Real Madrid neste sábado (26/10), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto o Bayern de Munique visita o Bochum, no domingo (27/10), às 11h30, pela oitava rodada do Campeonato Alemão.

Barcelona x Bayern de Munique

O jogo começou movimentado e, logo no primeiro minuto da etapa inicial, Raphinha abriu o placar para o Barcelona. O brasileiro recebeu livre após grande passe em profundidade de Fermín López, driblou o goleiro e chutou para o fundo do gol.

Aos 18 minutos, o Bayern de Munique chegou ao empate. Gnabry avançou pela esquerda e cruzou na medida para Harry Kane, que finalizou pelo alto de primeira para balançar as redes.

O Barcelona ficou novamente à frente do placar aos 35 minutos. Fermín López venceu disputa com a zaga bávara e tocou para Lewandowski, que chutou com o gol sem goleiro para marcar.

Já no fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, o clube catalão ampliou a vantagem. Raphinha recebeu lançamento pela esquerda, driblou o marcador e finalizou no canto direito.

No início da etapa final, o Barça transformou a vitória em goleada e marcou o quarto gol aos dez minutos. Raphinha recebeu belo passe em profundidade pelo alto de Lamine Yamal, avançou e finalizou rasteiro para anotar o seu terceiro gol no jogo.

Atlético de Madrid perde para Lille

O Atlético de Madrid, outro clube espanhol que jogou nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, perdeu de virada para o Lille, da França, por 3 a 1, no Estádio Civitas Metropolitano. O atacante Julián Alvarez fez o gol dos mandantes. Enquanto Edon Zhegrova e Jonathan David (2) marcaram para os visitantes.

Com a derrota, os espanhóis permanecem com três pontos, na 27ª colocação. Enquanto os franceses chegam a seis pontos, ocupando a 15ª posição.

