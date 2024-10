crédito: No Ataque Internacional

Manchester City x Sparta Praga: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões (Jogadores do Manchester City comemoram gol de Doku )

Manchester City e Sparta Praga se enfrentam nesta quarta-feira (23/10), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times conheceram os adversários da primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

O City empatou com a Inter de Milão em 0 a 0, em casa, na primeira rodada do torneio, em 18 de setembro. Depois, venceu o Slovan Bratislava, fora de casa, por 4 a 0, em 1º de outubro. O time inglês ocupa a 12ª colocação, com quatro pontos.

Já o Sparta Praga venceu o RB Salzburg na estreia (18/9), em casa, por 3 a 1. Posteriormente, empatou por 1 a 1 com o Stuttgart, na segunda rodada (1/10), como visitante. Com isso, está em 14°, com quatro pontos.

Manchester City x Sparta Praga: onde assistir

A partida entre Manchester City e Sparta Praga, pela Liga dos Campeões, será transmitida no streaming pelo HBO Max.

Manchester City x Sparta Praga: prováveis escalações

Manchester City : Ederson; Lewis, Akanji, Rubén Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. Técnico : Pep Guardiola.



: Ederson; Lewis, Akanji, Rubén Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. : Pep Guardiola. Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin. Técnico: Arne Slot.

Manchester City x Sparta Praga: arbitragem

Árbitro : Maurizio Mariani (ITA)

: Maurizio Mariani (ITA) VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

