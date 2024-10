crédito: No Ataque Internacional

Bola de Ouro: primeiro ganhador levou prêmio aos 41 anos e tinha ‘saúde perfeita’ (Bola de Ouro será entregue em 28 de outubro)

O ex-jogador inglês Stanley Matthews foi o primeiro ganhador do prêmio da Bola de Ouro, prêmio da Revista France Football criado em 1956 que elege o melhor futebolista do planeta na temporada. Veja a seguir detalhes da carreira do ex-atleta, conhecido por ter uma “saúde perfeita”.

O ponta-direita, nascido em 1915, começou a trajetória no esporte em 1934 no Stoke City, clube inglês fundando em 1863.

Matthews se consolidou como um dos principais futebolistas do país nos anos seguintes e se destacou por causa do estilo de jogo ofensivo. Apelidado como “Mago do drible”, ele é considerado um dos maiores nomes da Inglaterra na modalidade.

Aos 35 anos, ele foi convocado para representar a Seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 1950 e no Mundial seguinte o atleta também foi chamado, aos 39.

Em 1956, aos 41, Stanley foi eleito o melhor jogador mundo na primeira edição do prêmio da Bola de Ouro, da Revista France Football. Com isso, o inglês continua como o futebolista mais velho a ter conquistado o troféu. O argentino Lionel Messi foi o segundo atleta mais experiente, aos 36 (em 2023), a ser premiado.

O cuidado com o copo e a paixão por exercícios físicos foram fatores que ajudaram Matthews a ter uma grande longevidade, em alto nível, no esporte. O ex-atleta era vegetariano e não bebia ou fumava.

O jogador inglês ainda continuou no futebol profissional por mais nove anos e se aposentou, no Stoke City, apenas em 1965, aos 50 anos de idade. Ele faleceu em 2000, aos 85 anos, de causas naturais.

Carreira de Stanley Matthews

O inglês atuou no Stoke City (1932 a 1947 e 1961 a 1965) e Blackpool-ING (1947 a 1961). O principal título de Matthews na carreira foi uma Copa da Inglaterra em 1953.

Bola de Ouro 2024

A cerimônia da Bola de Ouro 2024 será realizada em 28 de outubro. Entre os 30 jogadores indicados estão Lautaro Martínez (Internazionale), Vinícius Junior (Real Madrid) e Erling Haaland (Manchester City).

Veja a lista dos indicados abaixo:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Dibu Martínez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

