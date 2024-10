crédito: No Ataque Internacional

Treinador de Copa do Mundo faz emotiva reflexão sobre filha que morreu aos nove anos

Treinador de Copa do Mundo faz emotiva reflexão sobre filha que morreu aos nove anos (Luis Enrique ao lado da família e de Xana, que morreu aos 9 anos em 2019)

O treinador espanhol Luis Enrique, ex-comandante da Seleção da Espanha e treinador do PSG, relembrou morte de filha que faleceu aos nove anos.

A garota Xana foi vítima de um osteossarcoma, tipo de tumor ósseo, em 2019.

Cinco anos após o caso, em um documentário recente sobre o treinador, Luis Enrique refletiu sobre a perda de forma emotiva e falou sobre como foi o processo de luto na família.

“Posso me considerar sortudo ou desgraçado? Eu me considero sortudo, muito sortudo. ‘Mas sua filha morreu com nove anos’…. Minha filha Xana veio viver conosco nove anos maravilhosos”, afirma.

“Meus pais não conseguiam ter nenhuma foto de Xana, até que um dia cheguei na casa deles e disse ‘Mamãe, por que não há nenhuma foto da Xana?’. ‘Não posso, me contestou’. ‘Tem que colocar (foto) a Xana’. Xana está viva’, contestei. No plano físico não está, mas no plano espiritual está. Em cada dia que falamos dela, rimos e recordamos”, conta.

“Eu creio que Xana ainda nos vê. Como quero que Xana pense que vivemos isso?”, reflete.

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

Carreira

O ex-jogador atuou toda carreira na Espanha e passou por Real Madrid (1991 à 1996) e Barcelona (1996 à 2004). Como futebolista, representou a seleção do país em 62 partidas.

Luis Enrique começou a trajetória como treinador nas categorias de base do Barcelona. Em 2011, ele assumiu a Roma, primeira equipe profissional que comandou.

Entre 2014 à 2017 treinou o time principal do time catalão. Depois, o ex-atleta foi contratado pela Seleção Espanhola (2018 à 2022) e trabalhou na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Em 2023, Luis assinou com o PSG, atual clube em que trabalha.

A notícia Treinador de Copa do Mundo faz emotiva reflexão sobre filha que morreu aos nove anos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.