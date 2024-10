Neymar compartilha momento fofo com Bruna Biancardi e Mavie (Jogador se recupera de lesão )

O atacante Neymar mostrou mais uma vez que vive um ‘momento família’. O jogador do Al-Hilal publicou, nessa segunda-feira (14/10), uma foto em que aparece deitado junto a Bruna Biancardi e Mavie. Na imagem, o brasileiro está de mãos dadas com a modelo e influenciadora, com a pequena entre eles.

Na postagem, o astro brasileiro acrescentou um coração na legenda. Recentemente, Neymar fez uma publicação de Dia das Crianças onde exibiu fotos dos seus três filhos: David Lucca, Mavie e Helena.

Registros de momentos com os familiares têm sido frequentes nas redes sociais do jogador, principalmente com Bruna Biancardi e Mavie. A postura se acentuou após a retomada do relacionamento com a influenciadora, em julho. A reconciliação teve a filha do casal como grande motivação.

No início do mês, inclusive, Neymar e Bruna Biancardi comemoraram o primeiro ano de vida de Mavie em um resort na Arábia Saudita.

Atualmente, o brasileiro vive a expectativa de voltar a atuar após se recuperar de uma grave lesão no joelho.

