Espanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Jogo será na Espanha)

Espanha e Sérvia se enfrentam nesta sexta-feira (15/10), às 15h45 (de Brasília), no Estadio Nuevo Arcángel, na Espanha, pela quarta rodada do Grupo A4 da Liga A na Uefa Nations League. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

A Espanha está primeira posição, com sete pontos. A equipe empatou com a Sérvia por 0 a 0 em 5 de setembro na estreia desta edição do torneio, venceu a Suíça por 4 a 1 em 8 de setembro e ganhou da Dinamarca nesse sábado (12/10) por 1 a 0.

Já Sérvia ocupa a terceira colocação na tabela, com quatro pontos. A equipe empatou com a Espanha por 0 a 0 em 5 de setembro, posteriormente perdeu para Dinamarca por 2 a 0 em 8 de setembro e venceu a Suíça por 2 a 0 na última rodada (12/10).

Espanha x Sérvia: onde assistir

A partida entre Espanha e Sérvia será transmitida com exclusividade pelo Disney+.

Espanha x Sérvia: prováveis escalações

Espanha : David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí (Daniel Vivian), Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Martin Zubimendi e Fabián Ruiz; Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal e Álvaro Morata Técnico : Luis de la Fuente.

: David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí (Daniel Vivian), Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Martin Zubimendi e Fabián Ruiz; Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal e Álvaro Morata : Luis de la Fuente. Sérvia: Predrag Rajkovic; Strahinja Erakovic, Nikola Milenkovic e Strahinja Pavlovic; Kosta Nedeljkovic, Nemanja Maksimovic, Marko Grujic e Veljko Birmancevic; Lazar Samardzic, Sasa Lukic e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Espanha x Sérvia: arbitragem

Árbitro: Daniel Stefanski (Polônia)

