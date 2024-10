Na volta de Messi, Argentina cede empate à Venezuela, mas segue líder das Eliminatórias (Messi não atuava pela Seleção Argentina desde a vitória do título da Copa América)

Com campo encharcado após forte chuva, Argentina e Venezuela empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (10/10), no Estádio Monumental de Maturín. Otamendi abriu o placar para os argentinos, enquanto Rondón deixou tudo igual para os venezuelanos.

Esse foi o retorno de Messi à Seleção Argentina após a conquista da Copa América. O craque ficou fora da última Data Fifa em função de uma lesão no tornozelo. O embate ainda contou com jogadores do futebol brasileiro entre os titulares, como o argentino Almada, do Botafogo, e os venezuelanos José Martínez (Corinthians), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Savarino (Botafogo), Soteldo (Grêmio), e Rincón (Santos).

Com o resultado, a Argentina chegou aos 19 pontos e se manteve na liderança da classificatória, mas desperdiçou a oportunidade de abrir cinco de vantagem sobre a Colômbia, que perdeu na rodada. Já a Venezuela assumiu momentaneamente a sexta colocação, mas pode perder posições após o jogo do Brasil, marcado também para esta quinta-feira.

Próximos jogos

As duas seleções voltam a campo já nesta terça-feira (15/10), pela 10ª rodada das Eliminatórias. A Argentina encara a Bolívia, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez. Do outro lado, a Venezuela visita o Paraguai um pouco mais cedo, às 20h, no Defensores del Chaco.

O jogo

A primeira finalização da partida veio aos oito minutos. A defesa da argentina perdeu a bola em uma poça d’água que se formou no gramado e Rondón recuperou para a Venezuela. O atacante tocou para Tomás Rincón, que arriscou o chute da entrada da área, mas deu nas mãos do goleiro Rulli.

Apesar da primeira chance ter sido da Venezuela, foi a Argentina quem abriu o placar em Maturín. Messi cobrou falta para dentro da área e o goleiro Romo saiu socando a bola para o meio da área. A bola bateu em Osorio e sobrou nos pés de Otamendi, que só empurrou para o fundo das redes: 1 a 0.

Com 23 minutos no relógio, Savarino enfiou bom passe para Rondón. Pezzela tentou o desarme e a bola bateu no centroavante venezuelano, passando perto da trave esquerda e assustando o goleiro Rulli.

E foi aos 39 minutos que a Venezuela teve sua oportunidade mais clara de gol. Em cobrança de falta, Soteldo alçou bola para dentro da grande área. Rondón se adiantou à zaga argentina e bateu de primeira, mas Rulli defendeu parcialmente e, antes de a bola passar pela linha, Otamendi chegou e afastou com um chutão.

Na volta para o segundo tempo, a Venezuela começou buscando o gol de empate. Após bom passe para dentro da área, Rondón ficou com ela, carregou e finalizou para o gol, mas foi travado. Na cobrança de escanteio, Herrera subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou à queima-roupa, porém Rulli fez grande defesa para salvar os argentinos.

Com sete minutos, a Argentina deu sua resposta com Lionel Messi. O camisa 10 ficou com a bola no meio e fez linda enfiada para Julian Álvarez. O centroavante invadiu a grande área, mas foi travado bem na hora da finalização e a bola foi pela linha de fundo.

Com 19 minutos no relógio, a Venezuela deixou tudo igual diante de sua torcida. Soteldo fez grande jogada pela esquerda, tirou a marcação e cruzou para dentro da área. Rondón subiu de cabeça e superou Rulli, deixando tudo igual no placar.

Aos 27 minutos, a Argentina quase voltou a ficar à frente no placar. Rodrigo De Paul enfiou lindo passe para Messi. O argentino invadiu a grande área e tentou a cavadinha, mas não pegou tão embaixo da bola e parou em defesa do goleiro Romo.

Próximo ao fim do jogo, a Venezuela ainda tentou uma pressão final para buscar o resultado, mas não conseguiu o segundo gol. Assim, a partida terminou empatada em 1 a 1 no Monumental de Maturín.

A notícia Na volta de Messi, Argentina cede empate à Venezuela, mas segue líder das Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.