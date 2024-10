crédito: No Ataque Internacional

Equador x Paraguai: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa (Alan Franco, do Equador, e Junior Alonso, do Paraguai, jogam pelo Atlético)

Equador e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira (10/10), às 18h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Veja, a seguir, onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Equador é o quarto colocado nas Eliminatórias, com 11 pontos. Já o Paraguai está no sétimo lugar, com nove pontos.

Equador x Paraguai: onde assistir

A partida entre Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, será transmitida no SporTV (TV fechada).

Equador x Paraguai: prováveis escalações

Equador : Galíndez, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Estupiñan, Caicedo, Alan Franco e Preciado; Sarmiento, Yeboah e Enner Valencia. Técnico : Sebastian Beccacece.



: Galíndez, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Estupiñan, Caicedo, Alan Franco e Preciado; Sarmiento, Yeboah e Enner Valencia. : Sebastian Beccacece. Paraguai: Gatito Fernández; Sández, Alderete, Gustavo Gómez e Velázquez; Bobadilla, Cubas, Villasanti e Almirón; Enciso e Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

