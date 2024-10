Casagrande critica Neymar: ‘Não tem mais força e não tem mais arranque’ (Walter Casagrande, colunista do UOL e ex-jogador)

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande criticou o desempenho de Neymar, camisa 10 da Seleção e do Al-Hilal, antes de lesão em outubro de 2023.

O astro da Seleção lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e também o menisco na derrota da equipe para o Uruguai por 2 a 0, em 17 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

No programa Uol News Esporte, nesta quarta-feira (9/10), Casagrande falou sobre a possibilidade do momento do Brasil estar diretamente associado a ausência do jogador na equipe e conversas acerca de uma futura convocação do atleta.

“O cara (Neymar) não joga há um ano. Ele ainda não foi inscrito no Campeonato Árabe. Para começar a se discutir, ele tem que voltar a jogar e ter condições clínicas para poder ser testado. Sem isso, não faz sentido essa discussão”, inicia .

“Aí eu vejo uma reportagem. ‘Um ano sem o Neymar. Olha como a Seleção foi mal’. Mas e os últimos 12 meses antes do Neymar machucar, foi bem a Seleção sem ele?… A Seleção estava legal? Ele estava arrebentando? desequilibrou? fez gol decisivo? Levou o Brasil a algum lugar nos últimos 12 meses antes da lesão? Não.”, afirma.

“Agora ele está há um ano sem jogar. Não muda nada por enquanto. Só vai mudar, possivelmente, quando ele voltar a jogar. Se ele voltar a jogar melhor do que nos 12 meses antes dele se machucar, aí eu acho que faz diferença. Ele é um jogador muito técnico”, adiciona.

“Não tem mais força e não tem mais arranque. Teve uma contusão gravíssima, que é ligamento cruzado, que modifica a mobilidade do jogador. Mas ele tem a técnica…Ele não pode querer voltar a carregar a bola como ele carregava sempre e nos últimos anos não estava dando em nada. Ele tem que voltar e tocar. Ser inteligente para jogar. Se quiser jogar como jogava antes vai ser uma presa mais fácil do que estava sendo”, critica.

“Calma. O Brasil está mal. O Brasil está desesperado para encontrar um cara ali criativo. Pode ser o Neymar? Pode, mas enquanto ele não voltar a jogar, entrar em campo, tomar pancada, dividir, mudar de posição, girar em cima do joelho, nós não podemos ter uma avaliação”, pontua.

Neymar pelo Brasil antes de lesão

Em 2023, Neymar disputou quatro jogos pela Seleção, todos pelas Eliminatórias.

Ele atuou nas vitórias do Brasil sobre a Bolívia por 5 a 1 (gol e duas assistências) e o Peru por 1 a 0 (assistência), no empate para Venezuela por 1 a 1 (assistência) e parte da partida contra o Uruguai.

Brasil sem Neymar

Após a lesão do Camisa 10, a equipe brasileira disputou oito jogos oficiais, com três derrotas, duas vitórias e três empates. Em 2024, a equipe foi eliminada da Copa América ainda nas quartas de final e ocupa o quinto lugar na tabela das Eliminatórias.

Próximos Jogos do Brasil

O Brasil disputará dois jogos nesta Data Fifa. Os jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior vão representar a Seleção contra Chile e Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja a seguir quando serão as partidas.

O primeiro compromisso da equipe brasileira é o duelo com o Chile nesta quinta-feira (10/10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

Depois, o Brasil enfrenta o Peru na próxima terça-feira (15/10), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

