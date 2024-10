crédito: No Ataque Internacional

Mansão de Cristiano Ronaldo está à venda por preço milionário; veja (Propriedade fica na Inglaterra)

Uma mansão em que o astro português Cristiano Ronaldo morou em Cheshire, na Inglaterra, está a venda por valor milionário. Veja a seguir detalhes sobre a infraestrutura da casa e novas imagens do espaço.

O jogador viveu com a família no local quando retornou ao Manchester United após sair da Juventus em 2021. Segundo o jornal inglês The Sun, eles deixaram o imóvel pouco mais de uma semana na mansão por causa de barulhos e questões de privacidade.

A casa de Cristiano está no mercado há 18 meses e custa 5 milhões libras (R$ 36,16 milhões). Em 2023, o atleta reduziu o preço da propriedade em 500 mil libras (R$3,61 milhões).