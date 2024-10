crédito: No Ataque Internacional

Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e escalações em La Liga (Jogo será no estádio Mendizorroza)

Barcelona e Getafe se enfrentam neste domingo (6/10), às 11h15(de Brasília), no estádio Mendizorroza, na Espanha, pela nona rodada de La Liga. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Barcelona está na primeira colocação, com 21 pontos. A equipe estava invicta no torneio até ser superada por 4 a 2 pelo Osasuna em 28 de setembro, fora de casa, na rodada anterior. A equipe tem uma derrota e sete vitórias na competição.

Já o Alavés ocupa a 11° posição, com 10 pontos. O time tem três vitórias, um empate, e quatro derrotas no torneio. No último duelo pela La Liga o time foi derrotado pelo Getafe por 2 a 0 em 28 de setembro, fora de casa, na oitava rodada.

Alavés x Barcelona: onde assistir

A partida entre Alavés e Barcelona será transmitida na televisão fechada na ESPN e no streaming pelo canal Disney+.

Alavés x Barcelona: prováveis escalações

Alavés: Sivera, Tenaglia, Mouriño, Abqar, Manu Sánchez, Carlos Vicente, Joan Jordán, Blanco, Stoichkov, Guridi, Toni Martínez. Técnico : Luis García Plaza.

Sivera, Tenaglia, Mouriño, Abqar, Manu Sánchez, Carlos Vicente, Joan Jordán, Blanco, Stoichkov, Guridi, Toni Martínez. : Luis García Plaza. Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Eric García, Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha, Lewandowki. Técnico: Hansi Flick.

Alavés x Barcelona: arbitragem

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias(Espanha)

