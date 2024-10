crédito: No Ataque Internacional

Presente de aniversário! Ibrahimovic compra carro de R$ 5 milhões; veja foto (Zlatan Ibrahimovic, ex-atacante do Milan)

O ex-jogador Ibrahimovic decidiu comemorar o seu aniversário de 43 anos em grande estilo. O sueco escolheu uma Ferrari SF90 XX Spider como seu presente pela data especial. Pelo modelo, o ídolo do Milan pagou 850 mil euros (cerca de R$ 5 milhões).

O carro da icônica marca italiana foi lançado em 2023. Ele é uma espécie de híbrido do SF90 Stradale, porém mais potente, com 1030 cavalos e 770 Nm de torque. Aliás, o SF90 XX Spider tem um V8 biturbo, com um sistema elétrico híbrido.

Sua velocidade máxima é de 320 km/h, podendo sair de 0 a 100 km/h em 2,3 segundos. O modelo tem uma aceleração maior que um carro de Fórmula 1.

Em seu perfil no Instagram, Ibrahimovic exibiu uma foto de sua nova Ferrari – ele tem outros cinco modelos da marca. O modelo é todo preto, com detalhes em vermelho no capô frontal. Na legenda da publicação, o sueco comemorou o aniversário.

“Feliz aniversário a Zlatan”, escreveu o ex-jogador. Confira a postagem: