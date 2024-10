Atlético de Madrid vai expulsar mais dois torcedores após confusão e racismo em clássico (Militão e Ángel Correa marcaram os gols de Real Madrid e Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid anunciou, nesta sexta-feira (4/10), que mais dois torcedores que estavam envolvidos em confusão no último jogo dos colchoneros contra o Real Madrid foram identificados e serão banidos.

As equipes empataram por 1 a 1 no Estádio Cívitas Metropolitano no último domingo (29/9), em Madrid, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Após o zagueiro brasileiro Eder Militão marcar o gol da equipe visitante, alguns torcedores do Atlético começaram a jogar objetos em direção ao campo, e o jogo precisou ser paralisado por cerca de 20 minutos.

Além disso, parte dos fãs do time mandante fizeram ofensas de cunho racista contra os atletas do Real Madrid.

Ainda nesta semana, o Atlético já havia identificado e expulsado outra pessoa ligada aos episódios de domingo.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais nessa sexta, o clube voltou a falar sobre os casos.

“As atividades de identificação dos envolvidos nos incidentes do clássico do último domingo, que estão sendo realizadas pelo nosso departamento de Segurança em colaboração com a Polícia, possibilitaram a localização de mais duas pessoas que participaram desses distúrbios. Ambos são sócios do clube e serão expulsos de forma permanente, assim como ocorreu com o envolvido que foi identificado na mesma noite do jogo. A investigação para identificar mais envolvidos continua em andamento e o clube procederá à expulsão permanente de todos os sócios que tenham participado nesses incidentes”, inicia.

“O Atlético de Madrid reitera sua condenação a esses atos injustificáveis, que prejudicaram gravemente a imagem do clube, e reafirma sua política de tolerância zero contra a violência, comprometendo-se a continuar perseguindo qualquer manifestação desse tipo e aplicando as sanções previstas em nossa normativa interna aos envolvidos”, encerra.

