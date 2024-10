crédito: No Ataque Internacional

Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de filha em resort de luxo; veja valores (Casal mora na Arábia Saudita )

O casal Neymar e Bruna Biancardi escolheram celebrar, nesta sexta-feira (4/10), o aniversário da filha Mavie, que completa um ano no domingo (6/10), em um resort luxuoso na ilha de Ummahat, na Arábia Saudita.

A família está hospedada no Sr. Regis Red Sea Resort. O espaço é conhecido como “Maldivas da Arábia Saudita”. A área é próxima ao mar, possui uma praia privativa e várias outras regalias luxuosas. A diária no hotel é avaliada entre R$ 10 mil até R$ 13 mil reais. Em julho deste ano, o astro português Cristiano Ronaldo também visitou o local com familiares.

Bruna publicou um vídeo nas redes sociais em que comentou a viagem.

“Chegamos no paraíso. Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela”, disse.

Filhos de Neymar

Além de Mavie, o camisa 10 da Seleção Brasileira também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Helena, nascida em julho deste ano. Os outros dois filhos de Neymar foram com mulheres diferentes. Carol Dantas e Amanda Kimberlly, nesta ordem, são as mães das crianças.

A notícia Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de filha em resort de luxo; veja valores foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.