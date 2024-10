Suárez detona técnico Marcelo Bielsa após deixar a Seleção Uruguaia (Luis Suárez é o maior artilheiro da Seleção Uruguaia )

Nesta quarta-feira (4/10), um mês após se aposentar da Seleção Uruguaia, Luis Suárez detonou o treinador Marcelo Bielsa. O experiente centroavante fez fortes críticas ao tratamento do técnico argentino com os jogadores e funcionários da Celeste.

“Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao técnico que pelo menos nos desse bom dia, mas ele nem sequer nos cumprimenta. Será que ninguém se pergunta por que um cara como o Vecino, que tem 30 anos, foi embora de um dia para o outro? O fato de um jogador de 29 ou 30 anos tomar essa decisão é porque ele chegou a um limite de se sentir ignorado, desvalorizado. Não é de se impressionar que haja mais casos”, declarou Luisito ao DSports.

Vecino, de 33 anos, se aposentou da Seleção Uruguaia em maio, poucos dias antes da Copa América, alegando motivos pessoais para tomar essa decisão.

Incoerência e olho no olho com Bielsa

Suárez também revelou uma conversa que teve com Bielsa, na qual garantiu que o elenco estava junto com ele, mas o técnico argentino pouco se importou.

“Fui conversar com ele, me sentei à sua frente, falei com ele por cinco ou seis minutos, olhando-o no rosto, lhe dizendo que nós, jogadores, estávamos com ele, que iríamos respeitar as decisões que ele tomasse. Ele olhou para mim e disse: ‘Muito obrigado, Luis’. E eu me levantei e fui embora. Ele não me respondeu nada nos cinco ou seis minutos em que fiquei olhando para ele”, disse o maior artilheiro da história da Seleção Uruguaia, com 69 gols em 143 jogos.

Outro ponto comentado pelo atacante de 37 anos foi a incoerência do treinador com os torcedores uruguaios.

“Ele deu uma palestra sobre o povo, as pessoas, que jogamos para o povo… Estávamos treinando um dia em Nova York, havia pessoas nos hotéis esperando por nós por quatro ou cinco horas e, antes de descermos do ônibus, o técnico nos disse: ‘Pessoal, o Marcelo disse para não pararmos com as pessoas. Continuem indo em frente'”.”

Na ocasião, Suárez, como capitão do Uruguai, afirmou que descumpriu as ordens de Bielsa.

“Como capitão, por respeito às pessoas, eu disse ‘vamos parar, pessoal’. E passamos 15 ou 20 minutos com as pessoas. No dia seguinte, tivemos uma conversa em que o técnico disse que o uruguaio é isso e aquilo, e disse que o uruguaio joga pelo povo. E foi aí que todos nós olhamos uns para os outros. Como assim, para o povo? Ontem, você nos pediu para não os saudarmos”.

Uruguai nas Eliminatórias

Com Bielsa no comando, a Seleção Uruguaia está na terceira posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 15 pontos. A equipe nacional terá dois jogos nesta Data Fifa, contra o Peru, fora de casa, na próxima sexta-feira, e diante do Equador, em Montevidéu, no dia 15.

