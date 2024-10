crédito: No Ataque Internacional

Aston Villa x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Jogo será na Inglaterra)

Aston Villa e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (2/10), às 16h (de Brasília), no Villa Park, na Inglaterra, pela segunda rodada da Champions League. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times conheceram os adversários da primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

O Aston Villa superou o Young Boys por 3 a 0 na primeira rodada do torneio. O time inglês está na nona posição do torneio, com três pontos.

Já o Bayern de Munique superou por 9 a 2 o Dinamo Zabreb na estreia desta edição do campeonato. Com isso, o time alemão está na oitava posição, com três pontos.

Aston Villa x Bayern de Munique: onde assistir

A partida entre Aston Villa e Bayern de Munique será transmitida na televisão fechada no Space e no streaming pela Max.

Aston Villa x Bayern de Munique: prováveis escalações

Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Bayern de Munique: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Müller. Técnico: Vicent Kompany.

Aston Villa x Bayern de Munique: arbitragem

Árbitro: Radu Petrescu

