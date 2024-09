crédito: No Ataque Internacional

Campeão do mundo sobre punição da Fifa: ‘Peço desculpas se ofendi alguém’

O goleiro Emiliano Martinez, conhecido como Dibu, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (30/9), para se pronunciar após receber punição por “comportamento ofensivo”.

Associação do Futebol Argentino (AFA) já havia confirmado na última semana que o jogador foi considerado culpado das acusações sobre atos impróprios em partidas, disputadas em setembro, contra Chile e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

No Instagram, o atleta, campeão da Copa do Mundo em 2022, comentou as sanções contra ele.

“Aceito a punição da Fifa e peço desculpas se ofendi alguém, o momento de celebração é para fazer sorrir a muito pequenos e não faltar respeito com ninguém”, inicia.

“Apoiarei meus amigos nessa data Fifa com a dor de não poder estar”, lamenta.

“Nunca foi minha intenção faltar com respeito a ninguém, nem entendia que um gesto bem recebido pela gente era ofensivo, mas tratarei de não ofender mais a ninguém e apenas focar em ganhar títulos com a Argentina e com o Aston Villa”, finaliza.

Os casos

Após a vitória da Colômbia, por 2 a 1, sobre a Argentina pelas Eliminatórias da Copa em 10 de setembro, em Barranquilla, Dibu empurrou propositalmente a câmera de um cinegrafista e derrubou o equipamento.

Além disso, a Fifa considerou obsceno um gesto que o goleiro fez com a taça da Copa América em partida contra o Chile pelo mesmo torneio na partida anterior.

