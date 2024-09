Ex-jogador de seleção e do Atlético confirma aposentadoria definitiva após título (Zagueiro fez nove jogos pelo Atlético)

O zagueiro uruguaio Diego Godín, de 38 anos, afirmou que vai se aposentador do futebol de forma definitiva após conquistar um torneio neste domingo (29/9).

O jogador defende o Porongos, equipe da cidade de Trindad, no Uruguai, que participa de campeonatos de interior no país.

O clube enfrentou o Melo Wanderers pela final da Copa Nacional de Clubes OFI. Na primeira partida as equipes empataram por 0 a 0. No segundo confronto, o time de Godín venceu por 2 a 0 e foi campeão.

Antes de assinar com o Porongos, o jogador havia comunicado que iria para de jogar futebol.

Em entrevista a rádio uruguaia Sport 890 o atleta celebrou a conquista e falou sobre a aposentadoria definitiva.

“Fui jogar no Porongos pela amizade que tenho com ‘El Chory’ (atleta do Porongos). Nada me obrigava, nem tinha contrato”, inicia.

“O sentimento que gera o futebol amador é muito genuíno e valioso”, conta.

“É um título que não coloco nem como mais ou menos importante que qualquer outro”, afirma.

“Este foi meu último ano. Já está. Disse as pessoas do Porongos, já não jogo mais”, finaliza.

Aposentadoria e retorno aos gramados

Godín havia anunciado, ainda aos 37 anos, a aposentadoria do esporte em julho de 2023, após passar pelo Vélez Sarsfield, da Argentina.

Na época, o ex-astro da Seleção do Uruguai, que disputou 161 jogos pela equipe nacional do país, disse que gostaria de sair do ambiente futebolístico para estar mais perto da família.

Passagem pelo Atlético

Diego Godín atuou no Atlético no primeiro semestre de 2022, após 14 temporadas na Europa – onde atuou por Villareal, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Cagliari. No alvinegro, disputou nove partidas, marcou um gol e conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil.

